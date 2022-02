Covid, news. Abrignani: "Lo stato emergenza non sarà prorogato e Cts verrà sciolto". LIVE (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'immunologo e membro del Cts: "Sull'abolizione del green pass ad aprile decide la politica". La curva dei ricoveri comincia a scendere rapidamente: in una settimana il numero dei pazienti Covid ricoverati è diminuito del 17%. Emerge dalla rilevazione Fiaso negli ospedali sentinella del 15 febbraio. Speranza: "La pandemia non è evaporata, ma l'altissimo tasso di vaccinazione e la variante Omicron ci mettono nella condizione di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'immunologo e membro del Cts: "Sull'abolizione del green pass ad aprile decide la politica". La curva dei ricoveri comincia a scendere rapidamente: in una settimana il numero dei pazientiricoverati è diminuito del 17%. Emerge dalla rilevazione Fiaso negli ospedali sentinella del 15 febbraio. Speranza: "La pandemia non è evaporata, ma l'altissimo tasso di vaccinazione e la variante Omicron ci mettono nella condizione di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi"

