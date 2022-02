Covid Lazio, il bollettino del 16 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.407 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore nel Lazio su 76.198 tamponi effettuati con un tasso di positività al 9.70 %. Secondo i dati del ministero della Salute sono 57 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.878 mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 175. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.407 i positivi ai testnelle ultime 24 ore nelsu 76.198 tamponi effettuati con un tasso di positività al 9.70 %. Secondo i dati del ministero della Salute sono 57 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.878 mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 175. L'articolo proviene da Italia Sera.

