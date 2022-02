Covid, 6.766 nuovi positivi in Sicilia: 34 i morti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.766 nuovi casi di Covid19 in Sicilia a fronte di 44.606 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 6.005. Il tasso di positività scende al 15,1% ieri era al 16,7%. L’isola è al primo posto in Italia per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 253.450 con un decremento di 9.028 casi. I guariti sono 15.928 mentre le vittime sono 34 e portano il totale dei decessi a 9.149. In ospedale sono 1.401 i ricoverati, con 30 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 110, uno in meno rispetto a ieri. A livello provinciale Palermo registra 1.537 nuovi casi, Catania 1.166, Messina 1.356, Siracusa 869, Trapani 449, Ragusa 405, Caltanissetta 365, Agrigento 476, Enna 311. Dati Dasoe: ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.766casi di19 ina fronte di 44.606 tamponi processati. Il giorno precedente ierano 6.005. Il tasso dità scende al 15,1% ieri era al 16,7%. L’isola è al primo posto in Italia per numero di contagi. Gli attualisono 253.450 con un decremento di 9.028 casi. I guariti sono 15.928 mentre le vittime sono 34 e portano il totale dei decessi a 9.149. In ospedale sono 1.401 i ricoverati, con 30 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 110, uno in meno rispetto a ieri. A livello provinciale Palermo registra 1.537casi, Catania 1.166, Messina 1.356, Siracusa 869, Trapani 449, Ragusa 405, Caltanissetta 365, Agrigento 476, Enna 311. Dati Dasoe: ...

