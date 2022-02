Cosenza, ufficiale l’esonero di Occhiuzzi: due le alternative (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Cosenza comunica con una nota ufficiale l’esonero di Occhiuzzi da allenatore: ci sono i nomi dei possibili sostituti Il Cosenza comunica l’esonero di Occhiuzzi con una nota ufficiale. I nomi per sostituirlo sono il ritorno di Zaffaroni o l’alternativa è Zenga, come riferito da Alfredo Pedullà. Il comunicato sull’esonero della società: «La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Roberto Occhiuzzi. Al tecnico, che ha collezionato 7 panchine nella stagione 2021/2022 e 51 nella stagione 2020/2021 in rossoblù, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. Il nome del nuovo allenatore sarà ufficializzato nelle prossime ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilcomunica con una notadida allenatore: ci sono i nomi dei possibili sostituti Ilcomunicadicon una nota. I nomi per sostituirlo sono il ritorno di Zaffaroni o l’alternativa è Zenga, come riferito da Alfredo Pedullà. Il comunicato suldella società: «La SocietàCalcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Roberto. Al tecnico, che ha collezionato 7 panchine nella stagione 2021/2022 e 51 nella stagione 2020/2021 in rossoblù, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. Il nome del nuovo allenatore sarà ufficializzato nelle prossime ...

