Cosa vuol dire “vita” quando nasconde la violazione del diritto all’autodeterminazione e alla dignità

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ti sei mai chiesto come ti sentiresti chiuso in gabbia? O peggio ancora incatenato e chiuso in gabbia? Senza avere nessuna possibilità di cambiare la situazione se non convivere ora dopo ora, giorno dopo giorno, con il tuo aguzzino nell’impossibilità di abbandonare una sofferenza insopportabile? Mi auguro di no. Pensaci adesso:proveresti ad essere totalmente paralizzato e a poter muovere solo gli occhi? Oppure poco altro.proveresti a pensare che domani mattina, all’improvviso, ti svegliassi in un corpo che non è più il tuo.proveresti a non avere una via d’uscita. Eutanasia legale:non si ha via d’uscita Eppurevia d’uscita siamo stati molto vicini, ma la Corte Costituzionale ha sentenziato che dare agli italiani la possibilità di scegliere la legge sul proprio ...