(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Rammarico e insoddisfazione” vengono espressi dai sindacati della Polizia Penitenziaria della Campania (Osapp, Uil Pa pp, Sinappe, Uspp, Fns Cisl, Cnpp e FP Cgil) in una nota congiunta nella quale viene anche annunciata la prosecuzione dello stato di agitazione indetto lo scorso 9 febbraio e una manifestazione con presidio e volantinaggio dinanzi alla sede del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria aperai”. Con le due iniziative i sindacati puntano il dito contro “lo stato d’immobilismo serbato dall’Amministrazione Penitenziaria Regionale e Centrale, alla soluzione delle non più sostenibili condizioni lavorative del personale in servizio presso gli istituti ed i servizi della Campania”. “Non volendo continuare ...

Advertising

anteprima24 : ** #Carceri, un sit-in a ##Napoli per chiedere aiuto ai cittadini ** -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri sit

... diverse ONG hanno quindi organizzato un- in davanti al Ministero degli esteri a Roma, per ... per lasciare i centri di migranti in Libia" Desaparecidos d'Africa: scomparsi nellelibiche, ...... ronde armate contro lo spaccio di droga; attentati contro, stazioni delle forze dell'... Un operaio nato a Roma e arrivato a Milano per fare l'operaio alla- Siemens e che come tanti altri ..."Non volendo continuare ad assistere ad una ulteriore involuzione della già grave situazione, ormai ai limiti del collasso", spiega la nota congiunta, "e per esternare il proprio legittimo dissenso", ...che il 9 febbraio scorso hanno tenuto un sit-in nel piazzale antistante la casa circondariale per denunciare il sovraffollamento della popolazione carceraria a fronte di una carenza di organico.