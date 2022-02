Can Yaman ha una nuova fidanzata: italiana e bellissima (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Can Yaman ritorna al centro del gossip. Si parla, infatti, una relazione con una bellissima protagonista dello spettacolo italiano. Come stanno le cose? Dalla sua prima apparizione al pubblico italiano, Can Yaman ha conquistato tutti. L’attore turco è sempre al centro del gossip e dello spettacolo. Da alcune ore, però, le voci su una nuova relazione si fanno sempre più insistenti. Fonte GettyImagesIn questi ultimi mesi, tantissime voci si sono alzate verso Can Yaman. Molti ricorderanno la sua passata relazione con Diletta Leotta. Una storia che ha fatto molto discutere. Ora, però, per l’attore turco è arrivato il momento di voltare pagina. Dopo un periodo di calma, il gossip è tornato ad avere l’attore turco al centro della scena. Questa volta a far parlare sarebbero delle immagini ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Canritorna al centro del gossip. Si parla, infatti, una relazione con unaprotagonista dello spettacolo italiano. Come stanno le cose? Dalla sua prima apparizione al pubblico italiano, Canha conquistato tutti. L’attore turco è sempre al centro del gossip e dello spettacolo. Da alcune ore, però, le voci su unarelazione si fanno sempre più insistenti. Fonte GettyImagesIn questi ultimi mesi, tantissime voci si sono alzate verso Can. Molti ricorderanno la sua passata relazione con Diletta Leotta. Una storia che ha fatto molto discutere. Ora, però, per l’attore turco è arrivato il momento di voltare pagina. Dopo un periodo di calma, il gossip è tornato ad avere l’attore turco al centro della scena. Questa volta a far parlare sarebbero delle immagini ...

Advertising

rtl1025 : ???? Mission #CanYaman, @federicagentile arriva sul set: RTL 102.5 incontra l’attore più amato del momento - can_yaman_team : RT @albertoni_laura: Attivo il countdown … l’attesa aumenta ogni giorno #CanYaman #ViolaComeIlMare - kokoo3300 : RT @LenkaWeaver: @MiScusiiii La follia più grande è pensare che la luce sia la tua e non quella di Can Yaman. La più grande follia è nutrir… - Jessiccuccia36 : @oguzhankoc di ai tuoi amici di mettere mi piace anche le colleghe che Can yaman lavoro avanti pagliacci che mi div… - Silvia_candem : RT @Mary43121222: #Repost @panorama__italy Buon pomeriggio Amici ?? Per voi Can Yaman ?? -