Bosch | accesso alla diagnosi protetta anche per i veicoli Fca

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) –includeFCA nella funzione Secure Diagnostic Access (SDA). La soluzione centralizzata, standardizzata e integrata nel software diESItronic 2.0 Online consente undiretto ai dati protetti deie unifica le modalità individuali dei costruttori integrandole nella funzionecentraline del softwareESItronic 2.0 Online. In questo modo, le officine sono in grado di eseguire non solo le attività diagnostiche passive, maquelle attive, per le quali spesso le singole case costruttrici richiedono una pagamento. Tramite il proprio IDgli utenti ottengono uncompletoai contenuti diagnostici ...