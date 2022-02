Bergomi: «Gara complicata per l’Inter. In campo senza paura e sfruttare le palle inattive» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, in vista del match di Champions League tra i nerazzurri e il Liverpool Giuseppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, si è soffermato sul match di Champions League di questa sera contro il Liverpool: le sue parole al Corriere dello Sport. LIVERPOOL – «Si troveranno di fronte una formazione che ha ritmo, che verticalizza e sfrutta la velocità dei suoi attaccanti. Hanno un attacco che fa paura… Non pensate che cambi modo di giocare perché è in trasferta: in mezzo presserà e vorrà controllare la partita. Per l’Inter sarà complicato». ARMI INTER – «Deve sfruttare le situazioni da palla inattiva. I due difensori centrali dei Reds hanno grande struttura, ma gli altri no e Inzaghi ha ottimi colpitori di testa. Bisogna ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Beppe, ex capitano del, in vista del match di Champions League tra i nerazzurri e il Liverpool Giuseppe, ex capitano del, si è soffermato sul match di Champions League di questa sera contro il Liverpool: le sue parole al Corriere dello Sport. LIVERPOOL – «Si troveranno di fronte una formazione che ha ritmo, che verticalizza e sfrutta la velocità dei suoi attaccanti. Hanno un attacco che fa… Non pensate che cambi modo di giocare perché è in trasferta: in mezzo presserà e vorrà controllare la partita. Persarà complicato». ARMI INTER – «Devele situazioni da palla inattiva. I due difensori centrali dei Reds hanno grande struttura, ma gli altri no e Inzaghi ha ottimi colpitori di testa. Bisogna ...

