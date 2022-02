Ad Atitech il ramo manutenzione di Alitalia | c’è l’intesa con i sindacati Gianni Lettieri | Un passo importante

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) È stato firmato oggi un verbale di pre-accordo tradie le organizzazioni sindacali di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo in merito al processo di acquisizione del“maintenance” diin amministrazione straordinaria. Le parti concordano di effettuare ogni sforzo, in tutte le sedi istituzionali, per assicurare adun contratto pluriennale in esclusiva con la società Ita Airways su tutta ladegli aeromobili, compresi motori e componenti al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.prevede anche l’attuazione di progetti di investimento futuri e di crescita con un ulteriore ampliamento dei servizi. “Oggi è una giornata– ha ...

Il Denaro

Alcuni rumors indicano come possibili acquirenti della partita sulhandling il colosso Swissport, mentre una cordata ITA -- Lufthansa Technik, con l'aggiunta di Leonardo, potrebbe ...Nella manutenzione Ita sarà affiancata dal gruppo napoletanodi Antonio Lettieri che ha già mostrato interesse. Dopo la cessione delaviation per 1 euro e del brand per 90 milioni, ora ...