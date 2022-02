Zuppa di Porro 15 febbraio 2022

(Di martedì 15 febbraio 2022)di. I titoli dei giornali sulla situazione ucraina sembrano quelli di un romanzo della Nothomb: sussurri e tremori. ma la vera domanda se la fa il domani, ma perchè l’Italia spedisce alla trattativa Di Maio e non Draghi? Oggi unico paese al mondo vietiamo il lavoro a un milione di italiani, ma nessuno se ne occupa. Gentiloni dice la Verità contro obbligo vacinale. Muore a 16 anni, un dramma. E il giornale unico dei sinistri se la prende con alternanza scuola lavoro. Morto nel pulmino che lo portava al lavoro. Gran casino ancora sul bonus casa, ma cingolani rivede i prezzi Oggi decidono sui referendum, e lo scandalo della lettera privata di papà renzi a figlio renzi. Ne parla Sallusti e Minzo Il presidente della confindustria non avendo un azienda ha fatto il presidente degli industriali e ora vuole fare il presidente della Lega ...

Lo segue Nicola con un video della sua rubrica "di", durante il quale il giornalista discute in diretta con i suoi fan del dpcm sul lasciapassare. 00:00 Crisi Ucraina, i generali che non vedono l'ora di fare la guerra. 06:59 Quanto è salito intanto il petrolio, l'analisi del Wall Street Journal. 08:14 Covid, non aprono una ceppa ma dicono di ...