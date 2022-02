Vuelta a Andalucia 2022: assente Nibali, ma non mancheranno le stelle in Spagna. Spettacolo assicurato (Di martedì 15 febbraio 2022) Entra sempre più nel vivo la stagione del ciclismo su strada. Si susseguono le corse in vista dei primi grandi appuntamenti di questo 2022, le Classiche. In Spagna in programma la 68ma edizione della Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol. Cinque frazioni in programma, andiamo a scoprire la gara nel dettaglio. PERCORSO Tappe miste, come di consueto in terra iberica. Non ci saranno frazioni scontate: difficile che i velocisti riescano a fare la voce grossa visto che in ogni caso le salite sono inserite sempre molto vicine al traguardo. L’attesa è per la frazione conclusiva che sarà quella regina: arrivo in vetta sui 7 km al 5% dell’Alto de Chiclana de Segura. FAVORITI Mancherà purtroppo in casa Italia Vincenzo Nibali che era iscritto ma ha contratto pochi giorni fa il Covid-19. Il parterre sarà ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Entra sempre più nel vivo la stagione del ciclismo su strada. Si susseguono le corse in vista dei primi grandi appuntamenti di questo, le Classiche. Inin programma la 68ma edizione dellaRuta Ciclista Del Sol. Cinque frazioni in programma, andiamo a scoprire la gara nel dettaglio. PERCORSO Tappe miste, come di consueto in terra iberica. Non ci saranno frazioni scontate: difficile che i velocisti riescano a fare la voce grossa visto che in ogni caso le salite sono inserite sempre molto vicine al traguardo. L’attesa è per la frazione conclusiva che sarà quella regina: arrivo in vetta sui 7 km al 5% dell’Alto de Chiclana de Segura. FAVORITI Mancherà purtroppo in casa Italia Vincenzoche era iscritto ma ha contratto pochi giorni fa il Covid-19. Il parterre sarà ...

Advertising

bicitv : Vincenzo Nibali positivo al #Covid, costretto a rinunciare alla Vuelta a Andalucia - VentaglioP : Come cambierà ora la preparazione di #Nibali? - zazoomblog : Vuelta a Andalucia 2022: startlist ed elenco partecipanti. Presenti Pozzovivo Caruso e Trentin - #Vuelta… - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Vincenzo Nibali positivo al Covid: salterà la Vuelta a Andalucia #68RdS - CycleSportMag : Vincenzo Nibali out of Vuelta a Andalucia after COVID-19 positive -