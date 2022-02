Va alla festa di compleanno dell’amica, minorenne subisce violenza sessuale: arrestato 38enne (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di una mirata ed articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura delle Repubblica di Benevento, personale del Commissariato di PS di Ariano Irpino (AV) nella mattinata odierna ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 38enne di Taurasi (AV), attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne. Le indagini venivano avviate a seguito della denuncia-querela sporta dalla giovane, la quale riferiva di essere stata costretta a subire atti sessuali senza il suo consenso, in orario notturno, nel fare rientro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di una mirata ed articolata attività d’indagine coordinata dProcura delle Repubblica di Benevento, personale del Commissariato di PS di Ariano Irpino (AV) nella mattinata odierna ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di undi Taurasi (AV), attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato diaggravata nei confronti di una. Le indagini venivano avviate a seguito della denuncia-querela sporta dgiovane, la quale riferiva di essere stata costretta a subire atti sessuali senza il suo consenso, in orario notturno, nel fare rientro ...

