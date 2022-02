The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, svelata la data di uscita del film (Di martedì 15 febbraio 2022) Il film antimato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ha ora una data di uscita negli Stati Uniti e l'attesa per i fan è ancora lunga. Il film animato intitolato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ha finalmente una data di uscita: il 21 aprile 2024. Il progetto è stato realizzato grazie a una collaborazione tra New Line Cinema e Warner Bros Animation e la storia raccontata sul grande schermo sarà ambientata due secoli prima gli eventi proposti nel film Lo Hobbit. I produttori avevano dichiarato annunciando il progetto: "Venti anni dopo aver proposto la trilogia Il Signore degli Anelli, basata sugli iconici romanzi di J.R.R. Tolkien, New Line Cinema ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilantimato Theof the: The War of theha ora unadinegli Stati Uniti e l'attesa per i fan è ancora lunga. Ilanimato intitolato Theof the: The War of theha finalmente unadi: il 21 aprile 2024. Il progetto è stato realizzato grazie a una collaborazione tra New Line Cinema e Warner Bros Animation e la storia raccontata sul grande schermo sarà ambientata due secoli prima gli eventi proposti nelLo Hobbit. I produttori avevano dichiarato annunciando il progetto: "Venti anni dopo aver proposto la trilogia Il Signore degli Anelli, basata sugli iconici romanzi di J.R.R. Tolkien, New Line Cinema ...

