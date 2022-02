Spezia - Fiorentina 1-2 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ritrova i tre punti la, vittoriosa 1-2 sul campo dellonel posticipo che ha chiuso la 25ª giornata di Serie A. Passata in vantaggio sul finire del primo tempo con Piatek, che in precedenza aveva fallito un calcio di...

Così il patron viola Rocco Commisso dopo la vittoria contro lo. Ai microfoni ufficiali viola ha parlato Sofyan Amrabat autore dell'errore che ha portato al pareggio ligure e poi del gol ...Tre sono invece arrivati grazie a Juan Cuadrado contro la(1 - 0), a Leonardo Bonucci ...De Sciglio nel rocambolesco incrocio con la Roma (4 - 3) e a Matthijs de Ligt in casa dello(3 ...La Fiorentina di Italiano, dopo la vittoria nel finale a Bergamo contro l’Atalanta che gli ha consentito il passaggio alla semifinale di Coppa Italia affronta in trasferta allo stadio Alberto Picco lo ...Arriva a pochi minuti dalla fine la vittoria della Fiorentina sul campo dello Spezia: la squadra di Italiano, contestatissimo dal suo ex pubblico, la spunta 2-1 e si avvicina alla zona Europa. Piatek ...