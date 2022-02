Si allenta la tensione in Ucraina, le Borse Ue e Wall Street rimbalzano. Giù lo spread (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo l'avversione al rischio della seduta precedente, gli investitori sono incoraggiati dalla notizia del ritiro di alcune truppe russe. Giù il petrolio e il gas, in calo dollaro e oro Leggi su ilsole24ore (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo l'avversione al rischio della seduta precedente, gli investitori sono incoraggiati dalla notizia del ritiro di alcune truppe russe. Giù il petrolio e il gas, in calo dollaro e oro

Advertising

uffstampaTv2000 : RT @inblu2000it: ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #Ucraina. Spiragli di #pace. Si allenta la tensione 2?? #Referendum #Consu… - daniele_bungaro : RT @inblu2000it: ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #Ucraina. Spiragli di #pace. Si allenta la tensione 2?? #Referendum #Consu… - vinmorgante : RT @inblu2000it: ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #Ucraina. Spiragli di #pace. Si allenta la tensione 2?? #Referendum #Consu… - inblu2000it : ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #Ucraina. Spiragli di #pace. Si allenta la tensione 2?? #Referendum… - zazoomblog : Kiev si allenta la tensione e le Borse recuperano. Giù lo spread - #allenta #tensione #Borse #recuperano.… -