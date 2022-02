Sci alpino | startlist slalom uomini Olimpiadi | orari 16 febbraio | programma | tv | streaming | pettorali italiani

Leggi su oasport

(Di martedì 15 febbraio 2022) Mercoledì 16si disputerà lomaschile alleInvernali di Pechino 2022. Ultima gara per gliin questa edizione dei Giochi, si preannuncia grandi spettacolo tra i pali stretti, visto che nel corso di questa stagione è stata la specialità più equilibrata e ricca di sorprese. L’Italia sogna in grande con Alex Vinatzer (pettorale numero 12) e Giuliano Razzoli (pettorale numero 18 per il Campione Olimpico di Vancouver 2010). Ad aprire le danze sarà lo svizero Ramon Zenhaeusern, seguito dai norvegesi Sebastian Foss-Solevaag e Henrik Kristoffersen. Il quotato francese Clement Noel ha avuto in dote il pettorale numero 4, precedendo così il tedesco Linus Strasser e gli austriaci Manuel Feller e Marco Schwarz. Da tenere in forte considerazione anche lo svedese Kristoffer Jakobsen (9), l’austriaco ...