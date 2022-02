Referendum sull’eutanasia, la Consulta respinge il quesito: «È inammissibile» (Di martedì 15 febbraio 2022) Fine vita, la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il Referendum promosso dall’Associazione Luca Coscioni Leggi su corriere (Di martedì 15 febbraio 2022) Fine vita, la Corte Costituzionale ha giudicatoilpromosso dall’Associazione Luca Coscioni

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Il referendum sull'eutanasia è stato considerato inammissibile dalla Corte Costituzionale. - marcocappato : Il Papa si scaglia contro l'eutanasia, a 5 giorni dall'udienza della Corte costituzionale sul referendum e nel gior… - pietroraffa : Oggi la Corte Costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità di 8 #referendum, su 3 temi: eutanasia attiva, cannabi… - AndreaPecchia1 : Per la #Consulta il #Referendum sull'#eutanasialegale è inammissibile. L'ennesima occasione persa per rendere quest… - VincePastore : Il problema non è la Corte Costituzionale che boccia il #referendum sull'eutanasia, il problema è il Parlamento ita… -