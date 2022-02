Pizzettine da buffet | più buone di quelle degli aperitivi al bar!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 15 febbraio 2022) Avete presentefantastichedache tanto fanno salire l’acquolina in bocca dai cabaret delle pasticcerie, dei bar o del catering di un evento? Morbidissime e gustose, sono le regine! Perfette ancora calde e fumanti, non deludono neppure una volta fredde, anzi, alle volte acquistano un gusto equilibrato e rotondo. Quante volte vi siete chieste come poterle realizzare a casa? Troppe, per questo noi di Non Solo Riciclo abbiamo scovato la ricetta perfetta per voi. Solo ingredienti sani e genuini e un coppa-pasta per finalizzare e decidere il numero di salatini da offrire. Sappiate dunque che con: 10 centimetri di diametro preparerete 16 dischetti, 8 cm per 20 pizzette. 6 cm per 40 pezzi. Procuratevi: per la base: miele, 1 cucchiaino farina di tipo 00, 260 ...