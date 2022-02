Patané | apriamo nuova stagione parcheggi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – “Questa mattina in Giunta abbiamo approvato una delibera che valuta positivamente, e di pubblico interesse, la proposta di privati per il Project financing del Parking Cornelia, in piazza dei Giureconsulti: un’opera inaugurata nel 2001 e chiusa nel 2006 a causa di problemi di varia natura, a cominciare dal sistema di automazione che ha mostrato da subito gravi lacune”. Così in un comunicato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale. “Parking Cornelia- spiega Patanè- con i suoi oltre 250 stalli, compresiper moto, auto elettriche e veicoli adibiti al trasporto disabili, ha una funzione strategica sia come scambio per la Metro A, sia per togliere le auto dalla strada in vista della costruzione della Termini-Vaticano-Aurelio.” “È un’opera molto attesa da un quadrante della città che, tra metro, attività commerciali e strutture sanitarie ha ...