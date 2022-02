Naomi Campbell mostra la figlia a un anno dalla nascita (Di martedì 15 febbraio 2022) . Lo scatto che le ritrae è comparso sulla copertina di Vogue Lo scorso anno, con una foto in cui mostrava i piedini di un neonato, la modella Naomi Campbell annunciò di essere diventata madre di una bambina. Massimo riserbo intorno alla gravidanza e alla paternità della neonata. La stessa notizia aveva lasciato i fan senza parole, poiché non era mai trapelata alcuna notizia su una gravidanza della “Venere Nera”. Ad un anno dalla nascita, Naomi Campbell compare sulla copertine di Vogue con la sua bambina. Nel 2017 la modella aveva dichiarato di desiderare dei figli e che grazie alla scienza avrebbe potuto averne in qualsiasi momento. Tuttavia, in molti hanno ipotizzato che la bimba sia stata adottata, ma il contenuto ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 febbraio 2022) . Lo scatto che le ritrae è comparso sulla copertina di Vogue Lo scorso, con una foto in cuiva i piedini di un neonato, la modellaannunciò di essere diventata madre di una bambina. Massimo riserbo intorno alla gravidanza e alla paternità della neonata. La stessa notizia aveva lasciato i fan senza parole, poiché non era mai trapelata alcuna notizia su una gravidanza della “Venere Nera”. Ad uncompare sulla copertine di Vogue con la sua bambina. Nel 2017 la modella aveva dichiarato di desiderare dei figli e che grazie alla scienza avrebbe potuto averne in qualsiasi momento. Tuttavia, in molti hipotizzato che la bimba sia stata adottata, ma il contenuto ...

