Maurizio Costanzo strapazza i giornalisti ansiogeni (Di martedì 15 febbraio 2022) Quando i giornali ti mettono l'ansia La Stampa, pagina 27, di Maurizio Costanzo. Sfogliando, in un giorno qualsiasi, uno dei tanti quotidiani che escono in Italia, ho scoperto che nei titoli c'era una raccolta di parole che provocano ansia o perlomeno preoccupazione. Ad esempio "tensione", "minaccia", "siamo alla canna del gas", "una impennata negativa", "guerra". Poi, si legge: "La Russia mette un cappio alla gola all'Ucraina". Poi, c'è la questione bollette. Un tempo si diceva: "Quello è uno in bolletta". Adesso "Siamo tutti sotto bolletta". Per non dire il trionfo dei mafiosi e, in subordine, dei truffatori. Si può essere più negativi di dire "ultima chance"? Si può evitare la preoccupazione di leggere continuamente nei titoli o negli occhielli la parola "conflitti". Pensate, a proposito di aggressività, che a Lanciano un uomo ha sparato al vicino ...

