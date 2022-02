Marche | alla Sanità oltre un miliardo per nuovi ospedali e macchinari Masterplan e Pnrr | Acquaroli | ' Questa è una svolta storica'

Advertising

rivogliobarbie : @maxghedini Lo farò con piacere. Se vuoi puoi già dare un'occhiata alla sezione dedicata alle Marche che cresce ogn… - ZenatiDavide : La lettera dei dipendenti della Regione Marche e del Consiglio regionale sul vaccino: Disapplicate l’obbligo: Spett… - Manuelastar4 : @Silvia94581613 @il_misantropo Ci sono. Cercali nei supermercati. Di altre marche ma ci sono alla vaniglia e al cioccolato. - PCaleppio : @riccardo_71 @lucianocapone Normalmente prima di scrivere sarebbe opportuno sapere di cosa si parla. Intanto l'agge… - lemurinviaggio : RT @MarcheTourism: Domani è il giorno degli innamorati, per questo oggi vi portiamo alla scoperta di #Sassocorvaro, un piccolo comune nell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche alla

...culturale nel suo insieme sono state portate con successoribalta internazionale da una FORM che, mai come in questa occasione, si è rivelata davvero essere 'la colonna sonora delle'.Grazie ai dati diffusi dall'assessore regionaleSanità, Filippo Saltamartini, sappiamo ora ... Salgono così a 3.512 i morti per Covid nelledall'inizio della pandemia.Scavi di Porta Maggiore, l’assessora Barbara Brunori delinea un progetto per la loro valorizzazione. “Alla luce di numerosi incontri, - afferma l'assessora Brunori - la Soprin ...nelle Marche sedicenne muore in un incidente stradale 01:38Sicilia: Radiosondaggio Trapani Birgi di martedì 15 febbraio 2022 ore 00:00 00:13“Il Generale Dalla Chiesa”, nuove riprese della fiction a ...