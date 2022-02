Lo smalto che cambia colore a seconda della temperatura è la nuova tendenza lanciata da Chiara Ferragni (Di martedì 15 febbraio 2022) Chiara Ferragni ci riprova e detta nuovamente tendenza. Sui social non si fa che parlare delle Thermal Nails, le unghie che cambiano colore a seconda della temperatura. L’influencer cremonese ha inaugurato questo nuovo trend a pochi giorni da San Valentino, riscuotendo un discreto successo sui social. Si tratta di una manicure originale, che seppur all’apparenza appaia monocromatica in realtà punta all’effetto sorpresa. La Ferragni ha svelato il segreto in un brevissimo video tutorial pubblicato tra le storie di Instagram. Al solo contatto con l’acqua fredda, la sua manicure da rosa shocking si è tramutata in un rosso corallo. Cosa sono le Thermal Nails, il trend manicure inaugurato da Chiara ... Leggi su velvetmag (Di martedì 15 febbraio 2022)ci riprova e dettamente. Sui social non si fa che parlare delle Thermal Nails, le unghie cheno. L’influencer cremonese ha inaugurato questo nuovo trend a pochi giorni da San Valentino, riscuotendo un discreto successo sui social. Si tratta di una manicure originale, che seppur all’apparenza appaia monocromatica in realtà punta all’effetto sorpresa. Laha svelato il segreto in un brevissimo video tutorial pubblicato tra le storie di Instagram. Al solo contatto con l’acqua fredda, la sua manicure da rosa shocking si è tramutata in un rosso corallo. Cosa sono le Thermal Nails, il trend manicure inaugurato da...

