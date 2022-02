LIVE – Cremonese-Parma, Serie B 2021/2022 (DIRETTA) (Di martedì 15 febbraio 2022) Alle 18:30 di martedì 15 febbraio Cremonese e Parma scenderanno in campo in occasione del turno infrasettimanale di Serie B. Quale sarà l’esito del match al termine dei novanta minuti regolamentari più recupero? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale e aggiornamenti in tempo reale. Poi, cronaca a fine gara sui principali avvenimenti in campo in questa ventitreesima giornata tutta da seguire. AGGIORNA LA DIRETTA Cremonese-Parma (Ore 18:30) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Alle 18:30 di martedì 15 febbraioscenderanno in campo in occasione del turno infrasettimanale diB. Quale sarà l’esito del match al termine dei novanta minuti regolamentari più recupero? Scopriamolo insieme con unatestuale e aggiornamenti in tempo reale. Poi, cronaca a fine gara sui principali avvenimenti in campo in questa ventitreesima giornata tutta da seguire. AGGIORNA LA(Ore 18:30) SportFace.

Advertising

ParmaLiveTweet : LIVE! A breve la conferenza stampa di mister Iachini pre Cremonese - Fantacalciok : Cremonese - Parma: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Cremonese - Parma: diretta live e risultato in tempo reale - paoloangeloRF : Una grande Cremonese sbanca Cittadella con i gol di Casasola e Buonaiuto - TUTTOB1 : RIVIVI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: game over. Vincono Parma, Monza e Cremonese. Pari per il Pisa e al 'Menti' -