LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: lotta in casa Germania per l’oro. L’azzurro Baumgartner per entrare in top20 (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:03 Se la lotta per l’oro è una corsa a due, molti di più sono i contendenti per il terzo gradino del podio. Al momento è il russo Rostislav Gaitiukevich ad occupare la posizione di bronzo, ma il terzo equipaggio tedesco, guidato da Christoph Hafer è distante soli 5 centesimi, e ci sono ben nove coppie racchiuse in meno di 4 decimi! 13:00 In testa a metà gara troviamo il fenomeno Francesco Friedrich insieme al suo frenatore Thorsten Margis. Dato ormai da mesi come uno degli ori più scontati di questi Giochi, Friedrich non ha trovato una seconda manche di buon LIVEllo lasciando una porta aperta al connazionale Johannes Lochner, distante soli 15 centesimi. 12:57 Si inizierà alle 13:15 con la terza manche. A seguire sarà il turno della quarta ed ultima manche, ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:03 Se laperè una corsa a due, molti di più sono i contendenti per il terzo gradino del podio. Al momento è il russo Rostislav Gaitiukevich ad occupare la posizione di bronzo, ma il terzo equipaggio tedesco, guidato da Christoph Hafer è distante soli 5 centesimi, e ci sono ben nove coppie racchiuse in meno di 4 decimi! 13:00 In testa a metà gara troviamo il fenomeno Francesco Friedrich insieme al suo frenatore Thorsten Margis. Dato ormai da mesi come uno degli ori più scontati di questi Giochi, Friedrich non ha trovato una seconda manche di buonllo lasciando una porta aperta al connazionale Johannes Lochner, distante soli 15 centesimi. 12:57 Si inizierà alle 13:15 con la terza manche. A seguire sarà il turno della quarta ed ultima manche, ...

