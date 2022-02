“La Roma-Lido torni al Campidoglio”: sit-in di protesta ad Acilia (Di martedì 15 febbraio 2022) Ostia – “Mi auguro che all’interno del pacchetto di cose previste dalla Legge regionale di devoluzione dei poteri a Roma, di cui è tornato a dare notizia anche oggi il presidente della Regione Lazio Zingaretti, ci sia pure la volontà di trasferire le competenze sulla Roma-Lido dalla stessa Regione al Campidoglio, come peraltro richiesto in una mozione presentata dalla consigliera regionale Valentina Grippo, segretaria regionale di Azione”. Così, in una nota, Francesco Carpano, consigliere del Gruppo Lista Civica Calenda e membro della Commissione Mobilità, mentre in Aula Giulio Cesare è in discussione, tra oggi e giovedì, il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (Pums). “Come Lista Calenda abbiamo presentato un ordine del giorno e un emendamento sottoscritto da tutte le forze di opposizione che impegni ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 15 febbraio 2022) Ostia – “Mi auguro che all’interno del pacchetto di cose previste dalla Legge regionale di devoluzione dei poteri a, di cui è tornato a dare notizia anche oggi il presidente della Regione Lazio Zingaretti, ci sia pure la volontà di trasferire le competenze sulladalla stessa Regione al, come peraltro richiesto in una mozione presentata dalla consigliera regionale Valentina Grippo, segretaria regionale di Azione”. Così, in una nota, Francesco Carpano, consigliere del Gruppo Lista Civica Calenda e membro della Commissione Mobilità, mentre in Aula Giulio Cesare è in discussione, tra oggi e giovedì, il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (Pums). “Come Lista Calenda abbiamo presentato un ordine del giorno e un emendamento sottoscritto da tutte le forze di opposizione che impegni ...

