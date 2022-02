Il tweet con cui Ryanair percula Djokovic che sostiene di “non essere contrario ai vaccini, ma…” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Non siamo una compagna aerea ma facciamo volare gli aerei”. L’account della compagnia Ryanair ironizza con un tweet su Novak Djokovic e prende posizione sulla vicenda legata al tennista serbo scatenando decine di post e molte polemiche. L’azienda infatti ha citato le dichiarazioni del tennista rilanciate dalla Bbc con le quali il campione ha dichiarato di essere disposto a rinunciare ai prossimi slam se dovesse essere costretto a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. “I’m not an anti-vax but will sacrifice trophies if told to get the jab” (“Non sono un no vax, ma sacrificherò le prossime competizioni se mi dicessero che devo vaccinarmi”, ndr), si legge nella foto postata dalla compagnia. We’re not an airline but we do fly planes #Djokovic pic.twitter.com/ynYkvQu10z — ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) “Non siamo una compagna aerea ma facciamo volare gli aerei”. L’account della compagniaironizza con unsu Novake prende posizione sulla vicenda legata al tennista serbo scatenando decine di post e molte polemiche. L’azienda infatti ha citato le dichiarazioni del tennista rilanciate dalla Bbc con le quali il campione ha dichiarato didisposto a rinunciare ai prossimi slam se dovessecostretto a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. “I’m not an anti-vax but will sacrifice trophies if told to get the jab” (“Non sono un no vax, ma sacrificherò le prossime competizioni se mi dicessero che devo vaccinarmi”, ndr), si legge nella foto postata dalla compagnia. We’re not an airline but we do fly planes #pic.twitter.com/ynYkvQu10z — ...

