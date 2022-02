I Massive Attack in Italia nel 2022: date e biglietti per Roma, Milano e Ferrara (Di martedì 15 febbraio 2022) Ritornano i Massive Attack in Italia con 3 date dopo la lunga pausa dovuta al Covid-19. Nel 2019 la band britannica di Robert Del Naja e Grant Marshall è passata per il Belpaese per celebrare i 20 anni di Mezzanine (1998) con il tour Mezzanine XX1, l’album che in assoluto ha consacrato il duo di Bristol al successo internazionale conferendo il titolo di eroi del trip hop. Con singoli come Teardrop ed Angel la musica è cambiata per sempre con una corrente più intimista e sensuale, sorella maledetta dell’r’n’b. Per il ritorno dei Massive Attack in Italia non dovremo aspettare troppo: la band visiterà lo stivale nel giugno 2022 con tre date, a Roma, Milano e Ferrara. Ecco le ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Ritornano iincon 3dopo la lunga pausa dovuta al Covid-19. Nel 2019 la band britannica di Robert Del Naja e Grant Marshall è passata per il Belpaese per celebrare i 20 anni di Mezzanine (1998) con il tour Mezzanine XX1, l’album che in assoluto ha consacrato il duo di Bristol al successo internazionale conferendo il titolo di eroi del trip hop. Con singoli come Teardrop ed Angel la musica è cambiata per sempre con una corrente più intimista e sensuale, sorella maledetta dell’r’n’b. Per il ritorno deiinnon dovremo aspettare troppo: la band visiterà lo stivale nel giugnocon tre, a. Ecco le ...

