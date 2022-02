Advertising

Guardiola spaventa l'Europa: uragano City, 5-0 allo Sporting

La Gazzetta dello Sport

Finisce 5 - 0! Doppietta di Bernardo Silva e gol di Mahrez, Foden e Sterling per una gara che la squadra diha dominato sin dal primo minuto. A breve il servizio completo Leggi i commenti ...Pep©LaPresseIl pass è stato ottenuto ieri sera, grazie al successo contro il Genoa dell'ex Shevchenko arrivato però solo nei tempi supplementari. Decisivo l'ingresso in campo a inizio ...Anche Pep Guardiola con il suo Manchester City si è unito agli spasimanti di Paulo Dybala, pronto a farsi avanti in caso di addio alla Juventus per il ma ...