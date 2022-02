GTWC Europe, primo test del 2022 di Valentino Rossi a Magny-Cours con Audi (Di martedì 15 febbraio 2022) Valentino Rossi ha postato sul proprio profilo twitter le immagini della prima uscita stagionale a bordo dell’Audi R8 GT3 che utilizzerà quest’anno nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Magny-Cours ha accolto il ‘Dottore’ che militerà nella principale categoria Europea riservata alle GT3 con il Team WRT. Il nostro connazionale è atteso a dare battaglia quest’anno a partire dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, circuito che aprirà la stagione con una 3h valida per l’Endurance Cup. Nell’impianto francese ci si sposterà a maggio con il secondo atto della Sprint Cup dopo la trasferta inglese di Brands Hatch. Il programma di avvicinamento alla stagione sarà più che mai fitto per l’alfiere della squadra belga che deve ancora annunciate i compagni ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022)ha postato sul proprio profilo twitter le immagini della prima uscita stagionale a bordo dell’R8 GT3 che utilizzerà quest’anno nel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS.ha accolto il ‘Dottore’ che militerà nella principale categoriaa riservata alle GT3 con il Team WRT. Il nostro connazionale è atteso a dare battaglia quest’anno a partire dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, circuito che aprirà la stagione con una 3h valida per l’Endurance Cup. Nell’impianto francese ci si sposterà a maggio con il secondo atto della Sprint Cup dopo la trasferta inglese di Brands Hatch. Il programma di avvicinamento alla stagione sarà più che mai fitto per l’alfiere della squadra belga che deve ancora annunciate i compagni ...

