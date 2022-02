Green pass lavoro, De Luca: “Over 50 sospesi? Benissimo, largo ai giovani” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Green pass obbligatorio sul lavoro da oggi per gli Over 50, “preoccupato per le sospensioni dei non vaccinati? No, vuol dire che non hanno bisogno di lavorare. E se è così, facciamo spazio ai giovani. Per quello che mi riguarda va Benissimo”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina a Pozzuoli (Napoli) per la visita al nuovo blocco operatorio e al rinnovato reparto per la procreazione medicalmente assistita dell’ospedale Santa Maria delle Grazie, rispondendo a una domanda sull’entrata in vigore dell’obbligo di super Green pass sui luoghi di lavoro. Secondo il gOvernatore della Campania “abbiamo fatto Benissimo ad avere il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) –obbligatorio sulda oggi per gli50, “preoccupato per le sospensioni dei non vaccinati? No, vuol dire che non hanno bisogno di lavorare. E se è così, facciamo spazio ai. Per quello che mi riguarda va”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De, questa mattina a Pozzuoli (Napoli) per la visita al nuovo blocco operatorio e al rinnovato reparto per la procreazione medicalmente assistita dell’ospedale Santa Maria delle Grazie, rispondendo a una domanda sull’entrata in vigore dell’obbligo di supersui luoghi di. Secondo il gnatore della Campania “abbiamo fattoad avere il ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - borghi_claudio : Ho il lievissimo sospetto che quanto stia tentando di fare non sia capito e non serva a nulla. Sapete che c'è di n… - RaphaelRaduzzi : Per il governo la priorità non sono le bollette stratosferiche che stanno arrivando agli italiani ma.. le concessio… - illeggibile : RT @matt1news: NEW- COSTA (SOTT.SALUTE):'IL GREEN PASS? DOPO IL 31 MARZO POTREBBE ESSERE ELIMINATO' (ADNKRONOS) - MarcoSantomaur4 : RT @Vito68122235: Ristorante Meraviglie di Bari,non chiede Green pass e viene trattato come il peggior delinquente. 20 forze dell'ordine in… -