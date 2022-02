Giustizia | le prime riforme sono da correggere

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla vigilia dell’approdo in commissionedei suoi emendamenti su Csm e ordinamento giudiziario, la ministra Marta Cartabia ha spiegato ieri alla camera perché anche questa riforma sia seguita con attenzione dall’Unione europea. Il terzo disegno di legge delega non ha una posizione centrale nel Pnrr come le due leggi delega approvate nel 2021 – processo penale e civile – ma alcune sue parti, ha rivelato ieri la ministra, «il frutto di un’interlocuzione stretta con la Commissione europea». Con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.