Giuseppe Lenoci, morto a 16 anni durante stage in un furgone aziendale (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo il 18enne Lorenzo Parelli, morto schiacciato in fabbrica, un altro giovanissimo, appena 16 anni, è morto in un incidente stradale mentre era impegnato in un apprendistato nell'ambito di un corso professionale di termoidraulica. Il mezzo è finito fuori strada contro un albero a Serra de' Conti in provincia di Ancona in orario di lavoro. Chi guidava è rimasto ferito. Il ragazzo, Giuseppe Lenoci, originario di Monte Urano (Fermo), viaggiava al posto del passeggero ed ha subito il maggiore impatto contro l'albero. Giuseppe è morto sul colpo. Il conducente, un uomo di 37 anni, è stato invece sbalzato via dall'abitacolo, finendo a a vari metri di distanza dal mezzo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del ragazzo ...

Agenzia_Ansa : La vittima Giuseppe Lenoci, originario di Monte Urano (Fermo), viaggiava al posto del passeggero, nell'impatto è mo… - fanpage : Giuseppe avrebbe compiuto 17 anni fra qualche mese. È morto in un incidente stradale mentre era in viaggio nell’amb… - Agenzia_Ansa : 'Esprimo il mio più profondo dolore e vicinanza alla famiglia', ha detto il Ministro dell'Istruzione Bianchi dopo a… - adrinvtte : RT @littlemvoony: un'altra vittima giovane dell'alternanza scuola lavoro. viaggiava sul posto del passeggero in un furgoncino mentre era im… - littlemvoony : RT @Agenzia_Ansa: La vittima Giuseppe Lenoci, originario di Monte Urano (Fermo), viaggiava al posto del passeggero, nell'impatto è morto su… -