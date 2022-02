Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ancora insieme a Dubai

Leggi su gossivip.myblog

(Di martedì 15 febbraio 2022)edbrindano alle 42 candeline della showgirl. Non stanno. Lo hanno ripetuto più volte. Eppure, nelle occasioni speciali sono uno a fianco dell’altra. Passi per le domeniche in famiglia con il figlio, passi pure per il compleanno dei due, ma che anche a San Valentino