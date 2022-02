Fabio Dude è il gigante dell' informatica | ecco perché i calciatori e non solo lo preferiscono

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il cellulare, ormai, è la nostra scatola nera. Al suo interno c'è davvero tutto: numeri di cellulare, foto, ricordi personali. Immaginate se il telefono di un vip finisse nelle mani sbagliate: sarebbe un vero disastro. Ed è per questo motivo che i personaggi del Jetset si affidano sempre a tecnici di alta qualità. Adesso, spunta la storia di "Mr.”, che il mondoo showbusiness conosce bene. Il suo vero nome èIacuzio, definito "come l'unico in grado di risolvere tutti i problemi connessi all'assistenza tecnica sui prodotti Apple", come riferisce La Repubblica. Parlano di lui Sky sport, sport Mediaset e tante altre testate. A lui si rivolgono quasi tutti i personaggi più noti: da Cristiano Ronaldo a Gigio Donnarumma (tra l'altro quando Gigio approda a Milano tra di loro è nata un amicizia ...