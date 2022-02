Crisi Ucraina, Fassino incontra Rozalia Ibolya Biro (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA – Nell’ambito delle consultazioni che la diplomazia parlamentare sta svolgendo per contribuire a una soluzione politica della Crisi russo-Ucraina, si sono incontrati questa mattina il Presidente della Commissione Esteri, Piero Fassino, e la sua omologa della Camera dei Deputati della Romania, Rozalia Ibolya Biro. Avendo condiviso l’analisi sulla gravità della Crisi in Ucraina, i due Presidenti hanno convenuto sulla necessità di compiere ogni sforzo per scongiurare il ricorso alle armi e ricercare una soluzione negoziata e condivisa che garantisca la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Spetta alla Russia compiere il primo passo riducendo la pressione militare ai confini ... Leggi su lopinionista (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA – Nell’ambito delle consultazioni che la diplomazia parlamentare sta svolgendo per contribuire a una soluzione politica dellarusso-, si sonoti questa mattina il Presidente della Commissione Esteri, Piero, e la sua omologa della Camera dei Deputati della Romania,. Avendo condiviso l’analisi sulla gravità dellain, i due Presidenti hanno convenuto sulla necessità di compiere ogni sforzo per scongiurare il ricorso alle armi e ricercare una soluzione negoziata e condivisa che garantisca la sovranità e l’integrità territoriale dell’. Spetta alla Russia compiere il primo passo riducendo la pressione militare ai confini ...

