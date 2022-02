Cerveteri, aperitivo “no pass” per San Valentino, arrivano i Carabinieri. I partecipanti: «Scene surreali, siamo sconcertati» (Di martedì 15 febbraio 2022) Un aperitivo per festeggiare San Valentino e “protestare” pacificamente contro la misura del Green pass. E’ questo quanto accaduto ieri a Cerveteri, lungo Via Cerentana, dove una cinquantina di persone si sono date appuntamento “in nome dell’amore per la vita, contro le restrizioni dell’emergenza infinita, senza sigle di partiti o comitati“. Un tam tam partito sui social giorni addietro e concretizzatosi alle 19.00 del 14 febbraio 2022 nonostante le condizioni climatiche avverse. Tempo pochi minuti dall’inizio dell’aperitivo però e sul posto sono arrivate le forze dell’ordine per verificare cosa stesse accadendo. Leggi anche: Roma, online la mappa dei locali che non chiedono il green pass: l’elenco quartiere per quartiere aperitivo no green pass a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 febbraio 2022) Unper festeggiare Sane “protestare” pacificamente contro la misura del Green. E’ questo quanto accaduto ieri a, lungo Via Cerentana, dove una cinquantina di persone si sono date appuntamento “in nome dell’amore per la vita, contro le restrizioni dell’emergenza infinita, senza sigle di partiti o comitati“. Un tam tam partito sui social giorni addietro e concretizzatosi alle 19.00 del 14 febbraio 2022 nonostante le condizioni climatiche avverse. Tempo pochi minuti dall’inizio dell’però e sul posto sono arrivate le forze dell’ordine per verificare cosa stesse accadendo. Leggi anche: Roma, online la mappa dei locali che non chiedono il green: l’elenco quartiere per quartiereno greena ...

Advertising

CorriereCitta : Cerveteri, aperitivo “no pass” per San Valentino, arrivano i Carabinieri. I partecipanti: «Scene surreali, siamo sc… - OrticaWeb : Cerveteri, blitz delle forze dell’ordine all’aperitivo free-Pass in piazza - Terzobinarioit : 'Aperitivo' no green pass a Cerveteri: una quarantina di identificati -

Ultime Notizie dalla rete : Cerveteri aperitivo Aperitivo sociale a Cerveteri, controlli delle forze dell'ordine Aperitivo sociale a Cerveteri, controlli delle forze dell'ordine - Stavano trascorrendo un pomeriggio qualunque, anzi il pomeriggio dedicato agli innamorati, insieme, con la voglia di socialità tra ...

'Aperitivo' no green pass a Cerveteri: una quarantina di identificati Spacciato come aperitivo, di fatto ea un raduno di no vax e no green pass quello di oggi pomeriggio al parco della Rimembranza a Cerveteri. Appuntamento sui social ma poi sono stati giusto una quarantina gli ...

aperitivo Cerveteri forze ordine BaraondaNews Cerveteri, aperitivo “no pass” per San Valentino, arrivano i Carabinieri. I partecipanti: «Scene surreali, siamo sconcertati» Un aperitivo per festeggiare San Valentino e “protestare” pacificamente contro la misura del Green Pass. E’ questo quanto accaduto ieri a Cerveteri, lungo Via Cerentana, dove una cinquantina di ...

Aperitivo sociale a Cerveteri, controlli delle forze dell’ordine CERVETERI – Stavano trascorrendo un pomeriggio qualunque ... che proprio come accaduto nel resto delle piazze italiane, l’iniziativa (un semplice aperitivo senza la necessità di mostrare un green pass ...

sociale a, controlli delle forze dell'ordine - Stavano trascorrendo un pomeriggio qualunque, anzi il pomeriggio dedicato agli innamorati, insieme, con la voglia di socialità tra ...Spacciato come, di fatto ea un raduno di no vax e no green pass quello di oggi pomeriggio al parco della Rimembranza a. Appuntamento sui social ma poi sono stati giusto una quarantina gli ...Un aperitivo per festeggiare San Valentino e “protestare” pacificamente contro la misura del Green Pass. E’ questo quanto accaduto ieri a Cerveteri, lungo Via Cerentana, dove una cinquantina di ...CERVETERI – Stavano trascorrendo un pomeriggio qualunque ... che proprio come accaduto nel resto delle piazze italiane, l’iniziativa (un semplice aperitivo senza la necessità di mostrare un green pass ...