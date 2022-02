Camionisti del Ponte Morandi. Devono pagare le tasse sui ristori. Beffa per gli autotrasportatori penalizzati dal crollo. Il Fisco batte cassa sui risarcimenti incassati (Di martedì 15 febbraio 2022) Indennizzo con Beffa per i Camionisti che hanno pagato dazio al crollo del Ponte Morandi di Genova. Da una mano il governo dà i ristori, con l’altra ne chiede indietro una parte. La cifra riconosciuta per il danno subito in quei mesi, infatti, verrà decurtata. Il motivo? Sarà sottoposta alla tassazione come se fosse frutto di un reddito derivante dal lavoro. Il cortocircuito è stato denunciato alla Camera da un’interrogazione della deputata di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi, presentata insieme al collega Raffaele Baratto. Ma il governo, di fronte alla richiesta di chiarimenti, ha fatto spallucce, scaricando le responsabilità sull’Agenza delle Entrate: questione tecnica. Mentre ha lanciato la palla al Parlamento per risolverla sul piano legislativo. Il decreto Genova aveva previsto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Indennizzo conper iche hanno pagato dazio aldeldi Genova. Da una mano il governo dà i, con l’altra ne chiede indietro una parte. La cifra riconosciuta per il danno subito in quei mesi, infatti, verrà decurtata. Il motivo? Sarà sottoposta alla tassazione come se fosse frutto di un reddito derivante dal lavoro. Il cortocircuito è stato denunciato alla Camera da un’interrogazione della deputata di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi, presentata insieme al collega Raffaele Baratto. Ma il governo, di fronte alla richiesta di chiarimenti, ha fatto spallucce, scaricando le responsabilità sull’Agenza delle Entrate: questione tecnica. Mentre ha lanciato la palla al Parlamento per risolverla sul piano legislativo. Il decreto Genova aveva previsto ...

