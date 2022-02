Calcio: Lega A, fumata nera per presidente e nuova richiesta a Gravina su statuto (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - La Lega Calcio di Serie A riunita oggi a Milano per cercare di trovare il sostituto del dimissionario Paolo Dal Pino ha prodotto la seconda fumata nera. Il conteggio delle schede ha registrato 19 bianche e una per il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi. Ora nella prossima Assemblea, che sarà convocata per fine febbraio, si abbasserà il quorum dell'elezione e basterà una maggioranza semplice di 11 voti su 20, mentre nelle prime due votazioni la maggioranza richiesta era di 14 su 20. Il nome di Bonomi resta in piedi, come ha sottolineato l'ad dell'Inter Beppe Marotta lasciando la Lega. "Bonomi? Non l'abbiamo bruciato, in realtà non doveva essere nemmeno votato”. Ad ogni modo oltre al nome del presidente di Confindustria, la parte più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - Ladi Serie A riunita oggi a Milano per cercare di trovare il sostituto del dimissionario Paolo Dal Pino ha prodotto la seconda. Il conteggio delle schede ha registrato 19 bianche e una per il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi. Ora nella prossima Assemblea, che sarà convocata per fine febbraio, si abbasserà il quorum dell'elezione e basterà una maggioranza semplice di 11 voti su 20, mentre nelle prime due votazioni la maggioranzaera di 14 su 20. Il nome di Bonomi resta in piedi, come ha sottolineato l'ad dell'Inter Beppe Marotta lasciando la. "Bonomi? Non l'abbiamo bruciato, in realtà non doveva essere nemmeno votato”. Ad ogni modo oltre al nome deldi Confindustria, la parte più ...

