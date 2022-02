Bridgerton 2, esce la seconda stagione: ecco alcune anticipazioni (Di martedì 15 febbraio 2022) Tutte le novità sulla seconda stagione di Bridgerton! Manca poco più di un mese alla messa in onda della seconda stagione di Bridgerton su Netflix, sarà il 25 marzo 2022. Però, come spesso accade in questi casi, più si avvicina la data e più noi diventiamo impazienti e avidi di novità, questa impazienza è stata dimostrata anche dal fatto che i libri di Bridgerton II sono stati tra i più acquistati nelle città italiane. Fortunatamente cast e showrunner sono dalla nostra parte e, anche se con il contagocce, continuano a rivelarci non pochi dettagli. Quindi, ecco tutte le anticipazioni sulle nuove puntate di Bridgerton. Trama: La seconda stagione segue Lord Anthony ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Tutte le novità sulladi! Manca poco più di un mese alla messa in onda delladisu Netflix, sarà il 25 marzo 2022. Però, come spesso accade in questi casi, più si avvicina la data e più noi diventiamo impazienti e avidi di novità, questa impazienza è stata dimostrata anche dal fatto che i libri diII sono stati tra i più acquistati nelle città italiane. Fortunatamente cast e showrunner sono dalla nostra parte e, anche se con il contagocce, continuano a rivelarci non pochi dettagli. Quindi,tutte lesulle nuove puntate di. Trama: Lasegue Lord Anthony ...

psychedevlic : La nuova stagione di Bridgerton esce il 25 Marzo e io il 26 ho un esonero - gia_da_dettagia : Voi mi state dicendo che il 25 esce Bridgerton e il 30 Moon Knight non sono pronta ero a digiuno da mesiii - nomeutent3_ : OOO RAGA MA IN CHE SENSO IL 25 MARZO ESCE BRIDGERTON 2 (senza duca piango) #Bridgerton - _mvmbles : Manco il tempo di finire di vedere Euphoria che esce il trailer di Bridgerton e Cassandra manda gli snippet di Chain of Thorns, TREGUA - hxathawaxy : IL 25 MARZO ESCE LA S2 DI BRIDGERTON -