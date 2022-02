Alvino su Cagliari-Napoli | “Mi aspetto una gara molto complicata”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Carloè intervenuto in onda su Kiss Kissesprimendo la sua opinione sulla prossima sfida tra. Dopo l’avventura in Europa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ParliamoDiNews : Alvino: `Col Cagliari complicatissima per il Napoli, è la classica gara trappola` #alvino #cagliari… -

Ultime Notizie dalla rete : Alvino Cagliari

CalcioNapoli24

Ecco quanto evidenziato da CN24: Carlosul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieCDS GIOVANILE ES M 5 (9° Filippo Di Bartolomeo, 36° Alessandro) CDS GIOVANILE ES F 5 (3° ... 11° Cristina Taddei) ← Basket donne, una bella Umbertide supera nettamentePotrebbe ...Carlo Alvino è intervenuto in onda su Kiss Kiss Napoli esprimendo la sua opinione sulla prossima sfida tra Cagliari e Napoli. Dopo l’avventura in Europa League, che avrà luogo il prossimo giovedì a ...A Cagliari poi - continua Alvino - è sempre una trasferta difficile, anche dal punto di vista logistico. In sintesi, per me è la cosiddetta gara trappola. Fatta questa ampia premessa, dico pure che il ...