Alec Baldwin | la famiglia della direttrice di fotografia morta sul set fa causa all’attore e ai produttori

(Di martedì 15 febbraio 2022) La «condotta sconsiderata e il risparmio sui costi di produzione» da parte die degli altridel film «hanno portato alla morte di Halyna Hutchins». È questa la posizione di Brian Panish, l’avvocatoHutchins che ha scelto di faree ai. L’accusa è quella di omicidio colposo. La donna,, è stata uccisa da un colpo di pistola il 21 ottobre 2021 durante le riprese del film Rust. Il proiettile è partito da un’arma di scena che aveva in mano. La dinamica dell’incidente deve ancora essere chiarita. Il 2 dicembre in un’intervista all’emittente Abc News, ...

