Agropoli, La Porta: “Sarò sindaco autonomo e privo di condizionamenti esterni” (VIDEO) (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAgropoli (Sa) – Uno strappo che contribuisce a fare chiarezza. Massimo La Porta va in Consiglio comunale e mette le cose in chiaro. L’ex presidente del Consiglio ufficializza il passaggio suo e del suo gruppo all’opposizione aprendo, di fatto, alla sua candidatura al ruolo di sindaco sostenuta dalle tre civiche ‘Agropoli Oltre’, ‘Agropoli può’ e ‘La Porta sindaco’. La Porta spiga così le ragioni della scelta: “Per dare a questa città una classe dirigente autonoma, insieme ad un sindaco deciso, determinato, sicuro, privo di condizionamenti esterni”. Chiaro il riferimento all’asse con il sindaco del Comune di Capaccio Paestum Franco ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Uno strappo che contribuisce a fare chiarezza. Massimo Lava in Consiglio comunale e mette le cose in chiaro. L’ex presidente del Consiglio ufficializza il passaggio suo e del suo gruppo all’opposizione aprendo, di fatto, alla sua candidatura al ruolo disostenuta dalle tre civiche ‘Oltre’, ‘può’ e ‘La’. Laspiga così le ragioni della scelta: “Per dare a questa città una classe dirigente autonoma, insieme ad undeciso, determinato, sicuro,di”. Chiaro il riferimento all’asse con ildel Comune di Capaccio Paestum Franco ...

Advertising

anteprima24 : ** #Agropoli, La Porta: 'Sarò #Sindaco autonomo e privo di condizionamenti esterni' (VIDEO) **… - InfoCilentoWeb : Agropoli, Basile: La Porta in minoranza? troppo tardi, anche lui causa dello sfascio #Agropoli #agropolinotizie… - InfoCilentoWeb : Agropoli, consiglio comunale: La Porta in minoranza, novità per bilancio e posidonia #Agropoli #agropolinotizie… - SergVessicchio : AGROPOLI, BASILE CENTRODESTRA: “LA PORTA E COPPOLA APRONO IL CARNEVALE IN MUNICIPIO” CONSIGLIO COMUNALE SHOW… - SerVessicchio : AGROPOLI, BASILE CENTRODESTRA: “LA PORTA E COPPOLA APRONO IL CARNEVALE IN MUNICIPIO” CONSIGLIO COMUNALE SHOW… -