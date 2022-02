UFFICIALE: torna Altidore, ecco dove (Di martedì 15 febbraio 2022) Jozy Altidore è un nuovo giocatore del New England Revolution. L'attaccante, 32 anni, arriva da svincolato e ha firmato un contratto... Leggi su calciomercato (Di martedì 15 febbraio 2022) Jozyè un nuovo giocatore del New England Revolution. L'attaccante, 32 anni, arriva da svincolato e ha firmato un contratto...

Advertising

FrankySciabba : RT @byoblu: Da domani scatta ufficialmente l’obbligo di super green pass per gli over 50: esclusi milioni di persone dal lavoro. Per @Aifa_… - Venere781 : RT @byoblu: Da domani scatta ufficialmente l’obbligo di super green pass per gli over 50: esclusi milioni di persone dal lavoro. Per @Aifa_… - infoitsport : UFFICIALE - Capienza stadi, dal 1° marzo si torna al 75% e poi al 100%: l'annuncio dal Ministero - andreazannoni2 : RT @byoblu: Da domani scatta ufficialmente l’obbligo di super green pass per gli over 50: esclusi milioni di persone dal lavoro. Per @Aifa_… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | Ultim'ora: i weekend interessati dal format della Sprint saranno Imola, Red Bull Ring e Interlagos. Punti ai prim… -