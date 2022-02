Ucraina, Scholz: pronti a un dialogo serio con Mosca su sicurezza (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Noi siamo pronti a un dialogo serio con la Russia sulla sicurezza in Europa": lo ha detto oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz nella conferenza stampa tenuta a Kiev dopo l'incontro con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Noi siamoa uncon la Russia sullain Europa": lo ha detto oggi il cancelliere tedesco Olafnella conferenza stampa tenuta a Kiev dopo l'incontro con il ...

Advertising

fattoquotidiano : Mosca vuole evitare che Kiev sia assorbita nella sfera di influenza della Nato mentre l’Occidente vuole esattamente… - Tg3web : La tensione altissima non ferma i tentativi di dialogo per risolvere la crisi ucraina. Il cancelliere tedesco Schol… - repubblica : Crisi ucraina, il cancelliere tedesco Scholz in conferenza stampa: 'L'ingresso di Kiev nella Nato non e' in agenda' - paoloangeloRF : Ucraina, Scholz: “L’ingresso di Kiev nella Nato non è in agenda”. Lavrov chiede più tempo a Putin: “Possibile un ac… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: ' ZELENSKY POINT '. ('De-Escalation''). Ucraina, Scholz vede Zelensky: “Per Mosca conseguenze pesanti se invadono”. Domani va… -