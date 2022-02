Ucraina-Russia, “Kiev informata che attacco russo il 16” (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky è stato informato che l’attacco russo scatterebbe mercoledì 16 febbraio. Lo riferisce la Cnn. Gli Stati Uniti chiudono l’ambasciata a Kiev e “trasferiscono provvisoriamente” a Leopoli i diplomatici rimasti dopo l’avviso al rimpatrio di tutto il personale non essenziale denunciando, come ha fatto il segretario di Stato, Antony Bliken, “l’accelerazione drammatica del rafforzamento delle forze russe”. “Ho ordinato queste misure per una ragione, per la sicurezza del nostro staff. Sollecitiamo con forza i cittadini americani che ancora rimangono in Ucraina a lasciare il Paese immediatamente”, ha aggiunto Blinken ribadendo che “la strada per la diplomazia rimanere aperta se la Russia sceglie di impegnarsi in buona fede”. Analisti sul terreno ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky è stato informato che l’scatterebbe mercoledì 16 febbraio. Lo riferisce la Cnn. Gli Stati Uniti chiudono l’ambasciata ae “trasferiscono provvisoriamente” a Leopoli i diplomatici rimasti dopo l’avviso al rimpatrio di tutto il personale non essenziale denunciando, come ha fatto il segretario di Stato, Antony Bliken, “l’accelerazione drammatica del rafforzamento delle forze russe”. “Ho ordinato queste misure per una ragione, per la sicurezza del nostro staff. Sollecitiamo con forza i cittadini americani che ancora rimangono ina lasciare il Paese immediatamente”, ha aggiunto Blinken ribadendo che “la strada per la diplomazia rimanere aperta se lasceglie di impegnarsi in buona fede”. Analisti sul terreno ...

