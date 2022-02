Stefano De Martino parla di Belen | “Va avanti e indietro da casa mia”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”.Derompe il silenzio sulla sua situazione sentimentale con la exRodriguezndo al settimanale “Gente”. Chiarisce, ma conferma che la showgirl vadasua, come hanno mostrato le immagini dei paparazzi. “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario”. Eppure, per un lungo periodo le frequentazioni tra i due non sono state così assidue: “Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, però in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario”.è ...