Spezia Fiorentina 0-1 LIVE: via alla ripresa! (Di lunedì 14 febbraio 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Picco, Spezia e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Fiorentina 0-1 MOVIOLA 1? Inizia il match. 2? Subito squillo spezzino: Erlic ci prova col mancino ma conclusione alta. 9? Fase di studio della gara. 13? Reca frana addosso a Gonzalez, rigore viola. 15? PALO DI PIATEK! Il polacco sbaglia dal dischetto! 20? Milenkovic atterra Gyasi, fallo e punizione per gli Aquilotti. 27? Conclusione di Castrovilli, palla sopra la traversa. 41? GOL Fiorentina! Piatek sblocca il match! ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Inizia il match. 2? Subito squillo spezzino: Erlic ci prova col mancino ma conclusione alta. 9? Fase di studio della gara. 13? Reca frana addosso a Gonzalez, rigore viola. 15? PALO DI PIATEK! Il polacco sbaglia dal dischetto! 20? Milenkovic atterra Gyasi, fallo e punizione per gli Aquilotti. 27? Conclusione di Castrovilli, psopra la traversa. 41? GOL! Piatek sblocca il match! ...

