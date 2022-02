Serie A, la corsa scudetto: come cambiano le gerarchie dopo l’ultima giornata (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono arrivate nuove indicazioni per la zona alta della classifica. L’ultimo turno di Serie A ha rimescolato le carte ai piani alti della classifica. Il Milan si è preso il primo posto, sorpassando l’Inter, capolista solitaria per 8 giornate di fila. I nerazzurri devono recuperare una partita, ma la fotografia attuale ci parla di una squadra in frenata che ha perso 5 punti in 2 partite sul Milan e 3 sul Napoli. Ecco allora che i giochi si riaprono, soprattutto per i rossoneri protagonisti, dalla vittoria del derby in poi, di una settimana da incorniciare, ma anche per il Napoli, a 2 punti dalla vetta. Nonostante il rallentamento, gli esperti di Sisal continuano a vedere l’Inter come principale favorita per lo scudetto, complice anche un calendario abbordabile nelle prossime settimane di campionato, con Sassuolo, Genoa, Salernitana e ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono arrivate nuove indicazioni per la zona alta della classifica. L’ultimo turno diA ha rimescolato le carte ai piani alti della classifica. Il Milan si è preso il primo posto, sorpassando l’Inter, capolista solitaria per 8 giornate di fila. I nerazzurri devono recuperare una partita, ma la fotografia attuale ci parla di una squadra in frenata che ha perso 5 punti in 2 partite sul Milan e 3 sul Napoli. Ecco allora che i giochi si riaprono, soprattutto per i rossoneri protagonisti, dalla vittoria del derby in poi, di una settimana da incorniciare, ma anche per il Napoli, a 2 punti dalla vetta. Nonostante il rallentamento, gli esperti di Sisal continuano a vedere l’Interprincipale favorita per lo, complice anche un calendario abbordabile nelle prossime settimane di campionato, con Sassuolo, Genoa, Salernitana e ...

